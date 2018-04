Angola promove nova emissão de euro-obrigações

Angola prevê ter de pagar uma taxa de juro de 7,0% quando em Maio próximo proceder à segunda emissão de euro-obrigações, disse o ministro das Finanças, Archer Mangueira, que acrescentou irem as sessões de apresentação dirigidas a investidores iniciar-se hoje, segunda-feira, em Nova Iorque.

O ministro adiantou à agência noticiosa Lusa que o montante mínimo de dívida a ser colocado é de dois mil milhões de dólares, “podendo esse montante ser superado”, tendo antecipado que a expectativa é que as taxas de juro exigidas pelos investidores fiquem em linha com as praticadas actualmente na emissão de dívida que Angola lançou em 2015.

“A expectativa que temos é que [a taxa de juro] ficará abaixo da dos títulos emitidos em 2015, que já estão a ser comercializados a menos de 7,0% depois de terem sido a 9,5%”, disse o ministro das Finanças.

O Plano Anual de Endividamento de Angola para 2018 indica que o país pretende captar 6,721 biliões de kwanzas (31 mil milhões de dólares) de dívida pública, em 2018, totalizando 67 mil milhões de dólares de endividamento.

O documento, elaborado pelo Ministério das Finanças em meados de Fevereiro, informa que aquelas necessidades serão repartidas por 4,762 biliões de kwanzas (22,2 milhões de dólares) a captar em dívida interna e 1,959 biliões de kwanzas (9,1 mil milhões de dólares) em dívida externos, a fim de “colmatar as necessidades de financiamento” do Orçamento de 2018. (Macauhub)