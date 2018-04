Banco BPI prepara venda em bolsa de posição no Banco de Fomento Angola

O Banco BPI está a preparar uma oferta pública de venda da posição de 48,1% que detém no capital social do Banco de Fomento Angola, disse o presidente da comissão executiva da instituição, ao apresentar os resultados referentes ao primeiro trimestre de 2018.

Pablo Forero disse também que o processo está ainda a ser elaborado, desconhecendo por isso qual a percentagem que vai ser vendida e mesmo se o Banco BPI se vai manter em Angola.

O presidente da comissão executiva do Banco BPI havia já anunciado em final de Janeiro que a instituição, controlada em 84,51% pelo CaixaBank de Espanha, queria reduzir a participação que controla no Banco de Fomento Angola (BFA), de 48,1%, podendo essa redução ocorrer numa eventual operação em bolsa.

Forero adiantou haver uma recomendação do Banco Central Europeu (BCE) para reduzir a participação que o Banco BPI detém no Banco de Fomento Angola, em que a instituição europeia não avança com números exactos, “dizendo apenas que tem de ser inferior a 48%.”

O Banco de Fomento Angola é controlado desde o início de 2017 pela Unitel, a maior operadora de telecomunicações de Angola, onde Isabel dos Santos tem 25% do capital, quando o BPI cumpriu uma exigência do BCE e reduziu a operação em Angola, através da venda de 2% da sua participação à Unitel (por 28 milhões de euros).

O Banco BPI obteve no primeiro trimestre um resultado positivo de 210 milhões de euros, para o qual contribuíram 118 milhões de euros da actividade em Portugal, desempenho que se deve à forte actividade comercial e reflecte a actividade económica no país.” (Macauhub)