China Jinjiang Environment assume controlo da brasileira Foxx URE-BA Ambiental

A China Jinjiang Environment vai comprar 40,3 milhões de novas acções a serem emitidas pela empresa brasileira Foxx URE-BA Ambiental Ltda contra o pagamento em dinheiro de 38,5 milhões de reais (cerca de 15 milhões de dólares), anunciou a empresa de transformação de lixo em energia em comunicado divulgado domingo.

A compra das acções vai permitir que a China Jinjiang Environment passe a ter uma participação de controlo na empresa brasileira, com 51% do capital social alargado, ficando os restantes 49% nas mãos da Foxx Innova Ambiental.

A Foxx URE-BA Ambiental vai construir e operar uma central de produção de energia a partir de lixo em Barueri, Estado de São Paulo, com uma capacidade de processamento de 825 toneladas diárias, indo este projecto ser a primeira parceria público-privada de processamento de lixo no Brasil, de acordo com o comunicado da empresa chinesa.

A China Jinjiang Environment adiantou que o projecto de construção da central vai ser pago através de recursos próprios e de um financiamento de 62 milhões de reais garantido pela Corporação Financeira Internacional, do grupo Banco Mundial.

Entretanto, a China Jinjiang Environment Holding Company colocou uma emissão de 214 milhões de novas acções junto do Fundo de Investimento Harvest Environmental, tendo obtido um encaixe de 81,2 milhões de dólares.

O Fundo de Investimento Harvest Environmental é um fundo gerido pela Harvest Global Capital Investments Cayman, uma subsidiária controlada a 100% Harvest Global Capital Investments. (Macauhub)