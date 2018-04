Brasil é o principal fornecedor de carne de porco da China

O Brasil passou a ser o principal fornecedor de carne de porco da China, disse Ricardo Santin, vice-presidente de mercados da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), que acrescentou terem as vendas em Março aumentado 178% em termos homólogos para 13,6 mil toneladas.

“Este ritmo de crescimento também foi registado com Hong Kong, com um aumento de 58% e, atendendo às disputas comerciais entre a China e os Estados Unidos, é expectável que os números cresçam ainda mais, retomando, aos poucos, o antigo ritmo de embarques, diminuindo as perdas causadas pela suspensão das vendas à Rússia”, adiantou Santin, citado pela imprensa brasileira.

Números divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços do Brasil informam que as exportações brasileiras de carne de porco para a China atingiram 39,2 mil toneladas no primeiro trimestre deste ano, um aumento de 151,6% em comparação com igual período do ano passado.

O rápido crescimento da venda de carne de porco para a China ajudou a cobrir a queda nas exportações para a Rússia, que baniu a importação de produtos suínos brasileiros em Dezembro de 2017, sublinhou o jornal estatal chinês Global Times.

No primeiro trimestre de 2018 as empresas brasileiras de suinicultura exportaram 129,3 mil toneladas, número que foi inferior em 11,9% à tonelagem contabilizada em 2017, tendo a receita caído 24,6% para 275,6 milhões de dólares, contra 365,5 milhões de dólares um ano antes. (Macauhub)