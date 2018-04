Macau recebe 8,5 milhões de visitantes no 1.º trimestre

Macau recebeu a visita de 8,5 milhões de pessoas no primeiro trimestre do ano, número que representa um acréscimo de 8,6% face ao período homólogo de 2017, informaram os Serviços de Estatística e Censos, que acrescentarem terem os visitantes permanecido no território uma média de 1,2 dias.

O número de visitantes provenientes da China Continental (6,0 milhões) e da Coreia do Sul (240 mil) aumentou 13,4% e 4,6%, respectivamente, em termos anuais, mas os de Hong Kong (1,4 milhões) e de Taiwan (253,3 mil) diminuiu 2,8% e 0,9%, respectivamente.

Em Março entraram em Macau 2,7 milhões de visitantes, tendo-se observado um acréscimo de 9,3%, em termos anuais e uma diminuição de 11,0% em termos mensais.

Os visitantes da China continental que entraram em Macau em Março, mais de 1,8 milhões, eram originários principalmente das províncias de Guangdong (743 mil), Hunan (84,5 mil) e Fujian (66,6 mil). (Macauhub)