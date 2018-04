Savannah Resources aguarda decisão do governo de Moçambique sobre licenças mineiras

O Ministério dos Recursos Minerais e da Energia de Moçambique está a analisar “activamente” a atribuição de três licenças para a exploração de depósitos de areais pesadas de Mutamba que foram apresentadas pela Mutamba Mineral Sands, informou a empresa britânica Savannah Resources em comunicado ao mercado.

Os três pedidos de licença cobrem uma área de 417,32 quilómetros quadrados na província de Inhambane, tendo a Jangamo 118,08 quilómetros quadrados, a de Dongane/Ravene 161,26 quilómetros quadrados e a de Chilubane 137,98 quilómetros quadrados, ainda de acordo com a informação da Savannah Resources.

A Savannah Resources, empresa que explora depósitos de cobre e de ouro no Omã e de lítio em Portugal, está envolvida neste projecto de areias pesadas em Moçambique em consórcio com o grupo mineiro Rio Tinto, com uma participação de 20%, que poderá aumentar para 35% e 51% após a conclusão do estudo de pré-viabilidade e de viabilidade económica, respectivamente.

O presidente executivo da Savannah, David Archer, afirma no comunicado que enquanto se aguarda o resultado da análise do governo de Moçambique, a parceria tem estado a efectuar alguns trabalhos, caso de estudos de hidrologia, de opções portuárias para escoamento do produto e recolha de 10 toneladas de amostras para ajudar a determinar a capacidade final de produção. (Macauhub)