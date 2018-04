Governo de Cabo abre linha de crédito bonificada para apoiar empresas privadas

O governo de Cabo Verde assinou com a banca comercial um protocolo para a abertura de uma linha de crédito às empresas no valor de 5000 milhões de escudos (55,4 milhões de dólares), com garantia do Estado e juros bonificados, em cerimónia terça-feira ocorrida na Praia, a capital do país.

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, disse na ocasião que o acordo assinado “representa o conceito de Estado parceiro que acredita que a economia só pode crescer de uma forma sustentável com o investimento privado.”

“Cabo Verde precisa crescer e criar riqueza de uma forma sustentável e a níveis que aumentem o seu potencial”, considerou.

O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, disse por seu turno que o governo está a criar as condições necessárias para que o sector privado tenha acesso a financiamento, entrando o Estado como garante da operação, “bonificando 50% dos juros, desde que os projectos tenham qualidade e tenham sido positivamente avaliados por quem domina o negócio da gestão dos riscos.”

Esta linha de crédito engloba ainda outras vantagens, como a garantia do Estado em até 50% do valor do crédito concedido, prazo máximo de reembolso de 15 anos, incluindo um período máximo de carência de três anos e um desconto de 25% nas comissões a cobrar pelo banco às empresas.

O protocolo foi assinado por Olavo Correia, em representação do governo, pelos bancos da praça (BAI Cabo Verde, Cabo-verdiano de Negócios, Comercial do Atântico, Interatlântico, Internacional de Cabo Verde, Caixa Económica de Cabo Verde e Ecobank Cabo Verde), pela Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento e pela Câmara de Comércio de Barlavento. (Macauhub)