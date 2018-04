Reservas internacionais líquidas de Angola continuam em queda

As reservas internacionais líquidas de Angola registaram em Fevereiro último o mais baixo valor desde pelo menos Abril de 2017, com um montante de 12 839 milhões de dólares, um recuo mensal de 1,69% face aos 13 060 milhões de dólares contabilizados em Janeiro, de acordo com dados estatísticos divulgados pelo Banco Nacional de Angola.

O jornal angolano Mercado escreveu que as reservas internacionais líquidas do país diminuíram 47% desde 2015, ano em que a economia começou a sentir os efeitos da quebra dos preços do petróleo e igualmente aquele em que se iniciou a diminuição gradual daquelas reservas.

A baixa prolongada do preço do petróleo é um dos factores que têm contribuído para a diminuição contínua das reservas internacionais líquidas, contrariando assim os objectivos do governo constantes do Plano de Estabilização Macro-económica (2017-2018), que quer estabilizar as reservas, a fim de garantir, pelo menos, seis meses de importações.

De acordo com os dados mais recentes publicados pelo banco central angolano, as reservas internacionais líquidas do país situavam-se em 18 660 milhões de dólares em Abril de 2017, tendo desde essa data vindo a deslizar progressivamente com o mês de Agosto, por exemplo, a ter registado uma quebra de quase 2000 milhões de dólares. (Macauhub)