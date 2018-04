Brasil tem novo delegado no Fórum de Macau

O Brasil nomeou Rafael Rodrigues Paulino como novo delegado junto do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, organismo que tem sede na Região Administrativa Especial de Macau, soube a Macauhub junto do Ministério das Relações Exteriores do Brasil.

Rodrigues Paulino, segundo secretário do Consulado-Geral do Brasil em Hong Kong, substitui Rodrigo Mendes Araújo, diplomata junto da embaixada do Brasil na República Popular da China.

A nomeação de um novo delegado baseado em Hong Kong, mais próximo de Macau, enquadra-se no interesse demonstrado pela representação diplomática do Brasil na China em acompanhar mais de perto os aspectos políticos e económicos da cooperação entre a China e os países de língua portuguesa.

A decisão do Brasil surge na sequência de contactos realizados por responsáveis de Fórum de Macau com diplomatas brasileiros no sentido de obter da parte do Brasil, o maior parceiro comercial da China, uma maior participação nos trabalhos da organização.

O embaixador do Brasil na China, Marcos Caramuru de Paiva, disse durante um recente seminário em Macau comemorativo dos 15 anos do Fórum de Macau que o seu país pretendia ter a partir de agora uma maior intervenção nos trabalhos da instituição.

Na altura, o diplomata considerou que o Fórum de Macau precisa de assumir o estatuto de uma super-estrutura que possa ajudar a desenvolver acções em áreas como o turismo e a língua, entre outras.

O diplomata brasileiro disse também que o Fórum tem um papel essencial de acompanhamento dos países de língua portuguesa na integração na realidade local e, em particular, na zona da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, para a qual pode dar um contributo inestimável. (Macauhub)