Gás natural vai cobrir 50% das necessidades de energia eléctrica de Moçambique

A entrada em operação comercial da Central Térmica de Maputo ainda este ano fará com que a produção de energia eléctrica com base no gás natural cubra entre 45% e 50% das necessidades de Moçambique, disse quarta-feira em Maputo o vice-ministro dos Recursos Minerais e Energia.

Augusto Fernando, quando intervinha na sessão de abertura da 6.ª Conferência de Moçambique sobre Minas, Energia e Gás Natural (MMEC-2018), afirmou que o país é o maior exportador de gás natural na África Austral e espera em breve consolidar este estatuto, quando se iniciar a exploração dos depósitos existentes na bacia do Rovuma para consumo nacional e exportação.

A MMEC-2018 é organizada pela AME Trade, uma empresa promotora de eventos, em parceria com a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos e com a Associação Geológica Mineira de Moçambique, e tem como principal objectivo debater os diferentes estágios da indústria mineira e de hidrocarbonetos no país, desde a componente legal, ao ambiente de negócios e as oportunidades que podem servir nesta área.

No evento, que conta com a participação de mais de 130 empresas e 72 oradores de 20 países, Augusto Fernando lembrou que as potencialidades do país abrangem ainda o sector de energia eléctrica.

“Moçambique é um dos maiores produtores de carvão da África Austral e exportador deste recurso para o mercado internacional e é também o maior exportador de energia renovável da região, através da Hidroeléctrica de Cahora Bassa, posição que se espera reforçada com a execução de outros projectos”, sublinhou, citado pelo matutino Notícias.

O vice-presidente do grupo norte-americano Anadarko Petroleum e director para Moçambique, Steve Wilson, reafirmou por seu turno o compromisso em investir no gás natural do país, mas disse que “ainda há muito trabalho para fazer” até à decisão final.

“Temos acordos [de venda] preparados, que só precisamos de formalizar, depois avançamos para o projecto de financiamento”, seguindo-se processos de aprovação até à decisão final, referiu à margem da conferência, que hoje conclui os seus trabalhos. (Macauhub)