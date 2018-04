Moeda de Angola perde 31,53% do valor face ao euro desde Janeiro

O kwanza, a moeda de Angola, perdeu desde o início do ano 31,53% do seu valor face ao euro, divisa que no leilão de venda de 25 milhões de euros realizado terça-feira obteve uma taxa de câmbio médio ponderada de 270,947 kwanzas, revelam dados divulgados pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

Nesse leilão, em que os euros vendidos pelo banco central tiveram como destino o pagamento de serviços, incluindo os de assistência técnica, consultoria, resseguro, licenças e patentes, o kwanza perdeu 0,925% do seu valor.

A taxa de câmbio médio ponderada foi obtida a partir das propostas de compra apresentadas por 13 dos 25 bancos participantes, que oscilaram entre 273,161 kwanzas e 270,181 kwanzas por cada unidade monetária europeia.

O dólar, por seu turno, está hoje cotado a uma taxa média de 222,156 kwanzas quando há três meses valia 165,92 kwanzas, o que indica que a moeda angolana perdeu desde o início do ano 25,24% do seu valor face à moeda dos Estados Unidos.

O Banco Nacional de Angola decidiu a 4 de Janeiro, no decurso de uma sessão extraordinária da Comissão de Política Monetária, adoptar um regime de câmbio flutuante com bandas, em substituição do anterior regime de câmbios administrativos. (Macauhub)