Anadarko Petroleum dispõe de clientes para avançar com projecto de gás natural em Moçambique

O grupo norte-americano Anadarko Petroleum dispõe “em princípio” de um número suficiente de clientes para avançar com a decisão final de investimento do projecto de liquefacção de gás natural no norte de Moçambique, disse o vice-presidente do grupo e director para Moçambique.

Steve Wilson disse ainda à agência financeira Bloomberg que o grupo tem acordos de princípio para colocar as quantidades de gás natural que pretende, pretendendo agora converter todos esses acordos em contractos de compra e venda que sejam vinculativos.

O grupo Anadarko, que há oito anos descobriu depósitos de classe mundial na bacia do Rovuma, assinou em Fevereiro último um acordo com a Électricité de France (EDF) válido por 15 anos para fornecer anualmente 1,2 milhões de toneladas de gás natural liquefeito.

O grupo já recebeu as necessárias aprovações governamentais de Moçambique para construir as instalações terrestres necessárias para processar o gás para exportação, um projecto que vai exigir um investimento estimado em 20 mil milhões de dólares e que se iniciará com duas unidades de processamento e uma capacidade de produção anual de 12 milhões de toneladas. (Macauhub)