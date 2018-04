Angolano Banco BIC aumenta capital social para 20 mil milhões de kwanzas

O angolano Banco BIC aumentou o seu capital social de 3,3 mil milhões de kwanzas para 20 mil milhões de kwanzas, quase o triplo do valor mínimo de 7,5 mil milhões de kwanzas exigido pelo Banco Nacional de Angola para ser aplicado até ao final do ano, de acordo com deliberação saída da assembleia-geral realizada quinta-feira em Luanda.

O Banco Nacional de Angola anunciou no início de Março que os bancos comerciais a operar no país teriam até ao final do ano para proceder ao aumento do capital social do mínimo actual 2500 milhões para pelo menos 7500 milhões de kwanzas, de acordo com o Aviso 2/2018 do Banco Nacional de Angola referente à “Adequação do Capital Social Mínimo e dos Fundos Próprios Regulamentares das Instituições Financeiras Bancárias”.

O presidente do Conselho de Administração do Banco BIC, Fernando Teles, disse ter a instituição registado em 2017 um resultado líquido de 34 mil milhões de kwanzas, contra 33 mil milhões de kwanzas em 2016, um aumento anual de 1,75%

O Banco BIC está presente em Portugal, Cabo Verde, África do Sul e Namíbia e pretende expandir os seus serviços para a China.

Com 13 anos de existência, dispõe de 227 balcões em 100 municípios, tendo uma carteira de 1,4 milhões de clientes. (Macauhub)