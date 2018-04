Aumento do número de turistas chineses no Brasil analisado em Brasília

As acções a desenvolver para que o número de turistas chineses que anualmente visitam o Brasil aumente foi o tema de um encontro em Brasília entre o presidente do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), Marcelo Lima Costa e o embaixador da China no Brasil, Li Jinzhang, de acordo com informação oficial.

“A China é um mercado prioritário para o Brasil e dos 130 milhões de chineses que viajam anualmente pelo mundo pouco mais de 50 mil procuram o Brasil, pelo que existe uma oportunidade de crescimento que deve e será explorada”, afirmou Marcelo Lima Costa, que acrescentou ir esse aumento no número de turistas chineses “ter um impacto positivo na economia brasileira.”

No encontro entre o presidente da Embratur e o embaixador da China foram analisados temas como a adopção do visto electrónico para os turistas chineses que pretendam visitar o Brasil, o aumento dos investimentos e das ligações aéreas para estimular o fluxo turístico entre os dois países.

O comunicado da Embratur recorda que o visto electrónico já foi adoptado para cidadãos da Austrália, Japão, Canadá e Estados Unidos, tendo havido um aumento de quase 50% nos pedidos de visto de entrada no Brasil no decurso dos dois primeiros meses desde a entrada em vigor.

O destino Foz do Iguaçu será promovido em acção conjunta entre o Brasil e a Argentina durante a realização em Maio próximo da ITB China, uma das principais feiras de turismo do continente asiático.

Os ministros do Turismo de Brasil e Argentina, Vinicius Lummertz e Gustavo Santos formalizaram uma sequência de acções, com foco nas Cataratas do Iguaçu, produto turístico compartilhado entre os dois países, além da participação num fórum mundial de turismo, que acontece em Macau em Outubro de 2019.

Além da participação na ITB China, a Embratur vai realizar acções de informação sobre o destino Brasil para operadores turísticos em Pequim, Xangai, Cantão e Hong Kong, sendo ainda agendados encontros com alguns dos principais investidores chineses no sentido de atrair capital estrangeiro para projectos turísticos no Brasil. (Macauhub)