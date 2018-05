Equipa da China prepara em Cabo Verde ZEE de Economia Marítima de São Vicente

A equipa técnica chinesa que juntamente com a sua congénere cabo-verdiana vai preparar a primeira fase de planeamento da Zona Económica Especial de Economia Marítima de São Vicente já se encontra na cidade de Mindelo, anunciou sexta-feira o ministro da Economia Marítima.

O ministro José Gonçalves, que admitiu que o Aeroporto Internacional Cesária Évora possa beneficiar também com o projecto, disse esperar que tudo fique pronto em Setembro, para se passar então à fase de execução, que deverá abranger sectores como estaleiros navais, portos, refinaria e turismo.

O secretário de Estado Adjunto da Economia Marítima, Paulo Veiga, acrescentou que as duas equipas vão “analisar tudo e fazer o levantamento, construir um plano que não deixe nada de fora”, incluindo estradas, saneamento e infra-estruturas de saúde, por exemplo.

A equipa da China é composta de 17 especialistas, encontrando-se nela representantes de “grandes empresas” chinesas, de acordo com a agência noticiosa Inforpress, que acrescentar ser a equipa de Cabo Verde constituída por técnicos do Instituto Nacional de Gestão do Território, dos ministérios das Finanças, dos Negócios Estrangeiros, da Economia Marítima, do Turismo e dos Transportes, em número não-quantificado. (Macauhub)