Macau e São Tomé e Príncipe cooperam no sector turístico

A cooperação no sector turístico com benefícios para ambas as partes esteve na base da assinatura de um memorando de entendimento entre a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) de Macau e o ministério das Finanças, Comércio e da Economia Azul de São Tomé e Príncipe, informou a DST em comunicado divulgado sexta-feira.

O memorando estipula que, tendo em atenção a importância e o peso do turismo nas economias de Macau e de São Tomé e Príncipe, irão ser desenvolvidas iniciativas perseguindo um conjunto de objectivos, tais como o intercâmbio de informações em matéria de concepção, definição e execução de políticas para o sector, promoção da cooperação e parcerias entre pequenas e médias empresas turísticas de ambas as partes e apoio à organização de visitas promocionais de operadores, agentes de viagens e hoteleiros.

Constam ainda do memorando iniciativas como intercâmbio de informações sobre a evolução dos mercados turísticos e outros dados de carácter técnico e estatístico, apoio à criação de um sistema de incentivos para a promoção da indústria do turismo, promoção turística, designadamente através da realização de estudos sobre a imagem turística de ambas as partes e realização de actividades promocionais neste âmbito, participação em feiras, fóruns empresariais e outras actividades relacionadas.

A DST já assinou memorandos de teor semelhante com seis dos oito países de língua portuguesa, nomeadamente com Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique em 2010 e com Timor-Leste e Angola em 2013 e 2015, respectivamente. (Macauhub)