Petrolífera de Moçambique procura 2000 mil milhões de dólares nos mercados internacionais

A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH) de Moçambique contratou a Lazard Frères SAS and Lion’s Head Global Partners para angariar 2,0 mil milhões de dólares nos mercados internacionais que serão aplicados em dois projectos de exploração de gás natural no norte do país, disse o presidente da estatal em entrevista à agência financeira Bloomberg.

Omar Mithá adiantou que a empresa vai iniciar em Maio próximo os contactos com potenciais investidores ao abrigo de um programa de encontros a serem realizados na Ásia, Médio Oriente e África do Sul, tendo acrescentado ser a angariação de capital “extremamente urgente.”

A Lazard Frères SAS irá prestar aconselhamento no que se refere ao projecto Área 4, que está a ser desenvolvido pelo grupo italiano ENI, a Lion’s Head Global Partners no projecto Área 1, operado pelo grupo norte-americano Anadarko Petroleum, indo a ENH contratar ainda o banco francês Société Générale para este último projecto.

A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos tem uma participação de 10% no projecto operado pelo grupo ENI e de 15% no da Anadarko Petroleum.

A Lazard Frères SAS tem estado a prestar aconselhamento financeiro ao Ministério das Finanças de Moçambique no que respeita a reestruturação da dívida externa, nomeadamente a parcela de 2000 milhões de dólares contraída por três empresas públicas com o aval do Estado. (Macauhub)