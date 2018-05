Produtos alimentares de países de língua portuguesa atraem 200 compradores da China

Duas centenas de compradores participaram em duas acções de promoção de produtos alimentares de países de língua portuguesa realizadas nos municípios chineses de Huizhou e de Dongguan, ambos na província de Guangdong, informou o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM).

As duas acções, que foram organizadas pelo IPIM, tiveram coordenação assegurada pela Câmara de Comércio da China para a Importação e Exportação de Alimentos e Produtos Nativos e o apoio dos Serviços do Comércio daqueles dois municípios.

Presentes estiveram 21 empresas fornecedoras que expuseram produtos alimentares dos países de língua portuguesa, nomeadamente, café, vinho, água mineral, petiscos, sal, sumo de frutas, bebidas, leite, óleo vegetal, entre outros, em conjugação com a promoção feita no Portal para a Cooperação na Área Económica, Comercial e de Recursos Humanos entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

O comunicado do IPIM adianta que as duas acções de promoção visam aproveitar as oportunidades surgidas com o desenvolvimento da região da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento da diversificação adequada da economia de Macau e promover o desenvolvimento comum no seio da referida região.

O IPIM tem estado a organizar desde 2017 a série de acções de promoção na aglomeração urbana da região da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, incluindo em Zhuhai, Foshan, Jiangmen, Guangzhou, Hong Kong, Shenzhen, Foshan, Zhaoqing, Huizhou e Dongguan. (Macauhub)