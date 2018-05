Défice da balança comercial de Macau agrava-se no 1.º trimestre

O défice da balança comercial de Macau agravou-se 32,4% no primeiro trimestre de 2018 ao ter-se situado em 19 651 milhões de patacas (2456 milhões de dólares), de acordo com informação divulgada pelos Serviços de Estatística e Censos.

O agravamento do saldo negativo registado na balança comercial dos três primeiros meses do ano ficou a dever-se ao facto de as exportações terem crescido 0,8% para 2971 milhões de patacas e as importações terem aumentado 27,2% para 22 622 milhões de patacas.

O valor das mercadorias importadas da China Continental (7,68 mil milhões de patacas) e da União Europeia (5,97 mil milhões de patacas) no primeiro trimestre deste ano subiu 29,8% e 28,3%, respectivamente, em relação ao idêntico trimestre do ano transacto.

Macau importou no mesmo período dos países de língua portuguesa mercadorias no valor de 200 milhões de patacas e dos países abrangidos pela iniciativa “Uma faixa, uma rota”, com excepção da região da Grande China, produtos no valor de 1,92 mil milhões de patacas, com crescimentos de 29,9% e 23,5%, respectivamente.

Apenas em Março, Macau exportou bens no valor de 1030 milhões de patacas, com uma quebra homóloga de 3,8% e importou mercadorias no montante de 7678 milhões de patacas, um aumento de 21,9% igualmente em termos homólogos. (Macauhub)