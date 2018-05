Nova secretária-geral adjunta nomeada por Macau assume funções no Fórum de Macau

A administradora do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM), Glória Batalha Ung, assumiu dia 1 de Maio o cargo de secretária-geral adjunta do Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), em acumulação de funções, de acordo com comunicação oficial.

Glória Batalha Ung foi indicada pelo governo de Macau para exercer aquele cargo, na sequência do abandono do cargo por motivos pessoais de Echo Chan Keng Hong, assessora do gabinete da Secretaria para a Economia e Finanças.

A nova secretária-geral adjunta é, além de vogal executiva do IPIM, secretária-geral da Comissão para o Desenvolvimento da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

Ao anunciar a nomeação de Glória Batalha Ung, o secretário para a Economia e Finanças de Macau informou que a acumulação de funções ajudará a congregar os recursos do Fórum de Macau e do IPIM, aumentando ainda o apoio da instituição no desenvolvimento das actividades de intercâmbio a nível económico e comercial entre a China e os países de língua portuguesa.

O Fórum de Macau é dirigido pela secretária-geral Xu Yingzhen, nomeada pela China e tem três secretários-gerais adjuntos nomeados pela China (Ding Tian), por Macau (Glória Batalha Ung) e pelos países de língua portuguesa (Rodrigo Brum). (Macauhub)