Crise paralisa maior parte das fábricas da Zona Económica Especial Luanda-Bengo, em Angola

Pelo menos 66 das 76 fábricas instaladas na Zona Económica Especial Luanda-Bengo (ZEELB) estão paralisadas em consequência da crise derivada da baixa dos preços do petróleo, que se arrasta desde 2014, afirmou o presidente do Sindicato Democrático dos Trabalhadores da Indústria, Comércio e Serviços.

Carlos Neto, que falava à margem de uma reunião das comissões sindicais das unidades industriais daquela ZEE, propôs a privatização das empresas paralisadas para permitir que empresários com capacidade financeira possam dar-lhes nova vida.

O governo esteve perto de privatizar 53 unidades industriais instaladas na ZEELB para poupar nos custos de manutenção e optimizar a criação de postos de trabalho, ao abrigo de um despacho presidencial de 26 de Maio de 2016 que autorizava a “transferência da totalidade das quotas representativas do capital social” destas unidades industriais para “entidades empresariais privadas detentoras de capital e tecnologia suficiente.”

O Presidente João Lourenço determinou a constituição, em Fevereiro deste ano, de uma comissão de preparação e execução do processo de privatização, via bolsa de valores, de empresas públicas de referência.

A comissão é coordenada pelo ministro de Estado do Desenvolvimento Económico e Social, Manuel Nunes, e integra os titulares das Finanças, Economia e Planeamento, os secretários para os assuntos Económicos, das Finanças e Tesouro do Presidente da República.

Entretanto, a gestão e exploração dos pólos de desenvolvimento industrial do Dande (Bengo) e de Lucala e Massangano (Cuanza Norte) vai ser entregue, ainda em 2018, a empresas privadas, de acordo com um despacho assinado pelo Presidente da República.

O mesmo documento, que engloba “outros pólos existentes ou em construção nas demais províncias do país”, determina a constituição de uma comissão multi-sectorial liderada pelo Ministério da Indústria e que integra ainda, entre outros elementos, os ministros da Economia e do Planeamento, das Finanças e do Comércio, com um período de vigência de 90 dias.

A comissão multi-sectorial deverá fazer “o arrolamento e a inventariação de todos os pólos de desenvolvimento industrial existentes no país” e “cuja gestão e exploração convenha ao Estado ceder a entidades privadas”, bem como estabelecer os procedimentos e o cronograma para a realização dos concursos públicos para a cedência da gestão e exploração. (Macauhub)