A Electra – Empresa de Electricidade e Água de Cabo Verde será privatizada em 2019/2020, nos moldes que vierem a ser definidos por um estudo a realizar, garantiu terça-feira o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças.

Olavo Correia, no final da visita que efectuou às instalações da Electra na Gambôa e Palmarejo, acompanhado do ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro, disse que o processo de privatização da empresa deverá passar por um estudo, decisão e posterior execução.

O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, citado pela agência noticiosa Inforpress, adiantou ter o governo recebido já propostas de vários interessados, mas sublinhou que neste momento o essencial é trabalhar num modelo de privatização que seja adequado.

“Temos vários modelos em análise e iremos definir o que melhor nos permita sermos independentes em relação aos combustíveis fósseis, utilizar cada vez mais as energias renováveis no fornecimento de eletricidade, reduzir a factura energética, combater as perdas técnicas e comerciais e produzir energia suficiente para abastecemos todas as ilhas de Cabo Verde”, sublinhou.

Olavo Correia adiantou que 20% da energia eléctrica produzida no arquipélago tem por base fontes renováveis que “embora espaço no topo do continente africano tem espaço para crescer muito mais com a elaboração de um quadro regulador que permita aos privados investir no sector, reduzindo dessa forma a dependência dos combustíveis fósseis.” (Macauhub)