Governo de Cabo Verde lança concurso para terminal de cruzeiros

O concurso público para o terminal de cruzeiros de São Vicente será lançado em Julho, anunciou quarta-feira no Mindelo o ministro do Turismo e Transportes e da Economia Marítima, José Gonçalves.

O anúncio foi proferido quando o ministro fazia o discurso de abertura do encontro regional sobre o Direito do Mar, que reúne no Mindelo, quarta e quinta-feira, representantes de países da costa ocidental e central africana, para discutir procedimentos judiciais colocados à disposição dos Estados para resolução de disputas internacionais relativas à aplicação da convenção das Nações Unidas para o Direito do Mar.

O terminal de cruzeiros projectado para o Porto Grande de São Vicente terá dois ancoradouros de 400 e 350/300 metros, respectivamente, uma profundidade máxima de 11 metros, e será servido por uma gare marítima para passageiros, uma vila turística junto à marginal, que vai ter lojas, restaurantes e bares,

O Fundo da Organização dos Países Produtores de Petróleo para o Desenvolvimento Internacional (OFID, na sigla em inglês) vai contribuir com 20 milhões de euros para a materialização deste projecto, que segundo o governo, vai colocar Cabo Verde na rota do turismo de cruzeiro, escreveu a agência noticiosa Inforpress. (Macauhub)