Moeda de Angola prossegue desvalorização face ao euro

O kwanza, a moeda de Angola, perdeu quarta-feira 0,757% do seu valor face ao euro, no decurso de um leilão de divisas em que o Banco Nacional de Angola (BNA) vendeu 25,0 milhões de euros para pagar a importação de viaturas de transporte de carga e de transporte de passageiros, de acordo com informação oficial.

A sessão encerrou com o estabelecimento de uma taxa média ponderada de 275,337 kwanzas por euro, tendo para isso contribuído 15 dos 18 bancos participantes, que ofereceram uma taxa máxima de 275,865 kwanzas e mínima de 274,683 kwanzas por euro.

Com a depreciação registada na sessão de quarta-feira, o kwanza já perdeu 32,65% do seu valor face ao euro desde o início do ano, quando foi aplicado o novo regime de câmbios flutuantes, com taxas de câmbio formadas nos leilões de divisas.

No leilão de divisas realizado quarta-feira, o 22.º do género, voltaram a ser aplicadas as regras anunciadas no final de Janeiro pelo governador do BNA, José de Lima Massano, alterando os limites das propostas que podiam ser apresentadas pelos bancos, que depois são utilizadas para formar a taxa de câmbio do kwanza face ao euro. (Macauhub)