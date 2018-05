Emissão de euro-obrigações por Angola com procura três vezes superior à oferta

Investidores dos Estados Unidos, Europa e Ásia apresentaram 500 propostas de compra da recente emissão por Angola de 3000 mil milhões de dólares em euro-obrigações, tendo-se a procura situado em cerca de 9000 mil milhões de dólares, informou quinta-feira o Ministério das Finanças em comunicado divulgado na sua página electrónica.

Esta foi a segunda vez que Angola procedeu à emissão de euro-obrigações, ou títulos de dívida soberana em moeda estrangeira, depois de em 2015 ter emitido dívida no montante de 1500 milhões de dólares, numa emissão a 10 anos.

A nova emissão, que foi colocada na praça de Londres, foi dividida em duas partes, sendo uma no valor nominal de 1,75 mil milhões de dólares com uma maturidade de 10 anos e uma taxa do cupão fixada em 8,25% e a segunda, a 30 anos, no montante de 1,25 mil milhões de dólares e uma taxa de juro do cupão de 9,375%.

O comunicado informou ainda ter-se Angola juntado à Africa do Sul e à Nigéria como os únicos países de África a sul do Saara a terem emitidos títulos de dívida com a maturidade de 30 anos. (Macauhub)