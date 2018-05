Fundo de Desenvolvimento para a Cooperação Guangdong-Macau formalmente constituído

O Fundo de Desenvolvimento para a Cooperação Guangdong-Macau (“Fundo Guangdong-Macau”) foi formalmente constituído quinta-feira, tendo a respectiva cerimónia de assinatura do acordo decorrido em Cantão com a presença do Leong Vai Tac, secretário para a Economia e Finanças de Macau e de Chen Liangxian, vice-governador da província de Guangdong, de acordo com informação oficial.

Leong Vai Tac sublinhou na ocasião que a criação do “Fundo Guangdong-Macau” constitui o primeiro resultado na área da cooperação da inovação financeira entre as duas jurisdições, na sequência do “Acordo-Quadro de Cooperação Guangdong-Macau”, estando previsto que entre, brevemente, em funcionamento.

“Os inúmeros projectos disponíveis da parte de Guangdong e as suas ricas experiências em termos da gestão de projectos podem, por certo, promover efectivamente a diversificação dos activos da Reserva Financeira de Macau e a preservação e valorização desses fundos”, disse ainda o secretário para a Economia e Finanças.

Nos termos de Acordo, o horizonte temporal do Fundo será de 12 anos, a parte de Macau, enquanto investidor financeiro, aplicará uma verba de 20 mil milhões de yuans, fundos estes a sair da Reserva Financeira e a disponibilizar de forma faseada e gradual.

Nos termos do clausulado, além da rentabilidade previamente fixada de 3,5% de participação, a parte de Macau receberá uma percentagem adicional, caso os rendimentos ultrapassem um determinado limite de rendimento, favorecendo assim a rentabilidade da Reserva Financeira do território. (Macauhub)