Programa de Investimento Público de Angola conta com financiamento do Reino Unido

Um acordo financeiro num valor até ao contravalor em euros de 500 milhões de dólares, a ser celebrado entre Angola e a Agência de Crédito para Exportação do Reino Unido – UK Export Finance, foi aprovado em despacho presidencial publicado no Diário da República.

Assinado pelo Presidente da República, João Lourenço, o documento justifica a aprovação com a necessidade de se garantir a execução de projectos inscritos no Programa de Investimento Público cujo financiamento não esteja assegurado, no âmbito da política de investimento para o desenvolvimento económico e social do país.

O mesmo despacho dá instruções ao ministro das Finanças para proceder à assinatura do referido acordo de financiamento e de toda a documentação relacionada com o mesmo em representação da República de Angola, de acordo com a agência noticiosa Angop.

A secretária de Estado do Orçamento e Investimento Público do Ministério das Finanças, Aia Eza Silva, disse recentemente em Luanda que o Programa de Investimento Público para 2018, que contempla um total de 1893 projectos em todo o território nacional, com um valor programado de 890,12 mil milhões de kwanzas, encontra-se sem financiamento assegurado, em função do défice fiscal do Orçamento Geral do Estado para 2018.

Aia Eza Silva disse ainda que o aumento do défice orçamental em meio ponto percentual, de 3,0% para 3,5%, devido ao aumento das verbas atribuídas aos sectores da Saúde, Educação, Ensino Superior e Construção, no montante global de 96,5 mil milhões de kwanzas, fez com que o Programa de Investimento Público deixasse de ter financiamento assegurado. (Macauhub)