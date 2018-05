Macau promove-se e promove iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” no Camboja e na Tailândia

O aprofundamento da cooperação e intercâmbio a nível turístico, económico e comercial é um dos objectivos da delegação liderada pelo Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On, que de 7 a 11 de Maio efectuará uma visita ao Camboja e à Tailândia, de acordo com informação oficial.

O aproveitamento das vantagens de Macau, para que o território desempenhe o seu papel singular de ponte, contribuindo para a grande estratégia de desenvolvimento da construção de “Uma Faixa, Uma Rota” é outro dos objectivos da delegação que inclui a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, o secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, os membros do Conselho Executivo, representantes da comunidade chinesa ultramarina e de jovens de Macau.

A delegação visitará a capital do Camboja, Phnom Penh, e a capital tailandesa, Banguecoque, onde manterá encontros com vários responsáveis dos dois países, bem como participará em diversas actividades organizadas pelo governo da Região Administrativa Especial de Macau nesses países.

Em Phnom Penh, o Chefe do Executivo terá encontros oficiais com elementos do governo e da Assembleia Nacional do Camboja, e ainda com o embaixador da China naquele país e estará também presente na sessão de apresentação sobre o turismo e ambiente de investimento de Macau e na sessão de intercâmbio entre os jovens de Macau e do Camboja, cujo tema foca as oportunidades da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, com o objectivo de promover o intercâmbio entre os jovens dos dois territórios.

Durante a estada em Banguecoque, o Chefe do Executivo terá encontros com vários altos governantes da Tailândia e ainda com o embaixador da China naquele país e participará numa sessão de apresentação sobre o desenvolvimento económico-comercial e do turismo entre Tailândia e Macau e no “Fórum Internacional de Desenvolvimento da Medicina Tradicional 2018 “. (Macauhub)