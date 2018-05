PME de Moçambique beneficiam de fundo dos Emirados Árabes Unidos

Cinco de um total de 18 pequenas e médias empresas de Moçambique que operam nos sectores agrícola e industrial preenchem os requisitos para obter financiamento de um fundo dos Emirados Árabes Unidos de apoio ao desenvolvimento, anunciou em Maputo Ibraimo Khabir, vice-presidente da Confederação das Associações Económicas (CTA).

Khabir disse que dos 18 projectos apresentados e analisados cinco satisfizeram os critérios de elegibilidade, entre os quais contas auditadas e certificadas dos três mais recentes exercícios económicos e plano económico e financeiro do investimento a realizar actualizado.

O vice-presidente da CTA falava no encerramento do I ciclo de financiamento às pequenas e médias empresas, uma iniciativa que se propõe conceder 20 milhões de dólares por cada projecto economicamente viável cujos critérios de elegibilidade sejam satisfeitos.

Ibraimo Khabir adiantou que a CTA e o fundo dos Emirados Árabes Unidos deram início ao II ciclo de financiamento, que se prolongará até ao dia 30 de Maio.

A CTA estabeleceu parcerias com a Intellica, empresa que irá fornecer assistência técnica na montagem dos projectos e com a Price Waterhousr Cooper, para a certificação das contas das PME, elementos que constituem os maiores desafios para as empresas moçambicanas. (Macauhub)