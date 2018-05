União Europeia apoia desenvolvimento do sector agrícola em Cabinda, Angola

A União Europeia vai apoiar o sector da agricultura na província de Cabinda, no âmbito do seu novo plano de ajuda ao desenvolvimento, em parceria com os ministérios da Economia e do Planeamento, disse na cidade de Cabinda o embaixador acreditado em Angola, Tomas Ulicny.

O embaixador, que esteve em Cabinda durante dois dias, sublinhou que essa aposta no sector da agricultura na região “é muito importante porque existe aqui potencial para desenvolver essa actividade”, de acordo com a agência noticiosa Angop.

Salientou também que os projectos do governo provincial, no quadro do fomento da actividade agrícola, “estão no bom caminho e poderão contribuir para que se alcance os objectivos previstos”, que podem ajudar no crescimento da economia, bem como da oferta de produtos do campo ao nível da província, dando resposta ao combate à fome e a pobreza.

Para o embaixador, o sector privado será a principal prioridade na próxima fase do apoio europeu, tendo em conta a diversificação da economia, uma vez que Angola não pode continuar a depender das receitas da venda de produtos petrolíferos para assegurar 95% do Orçamento de Estado. (Macauhub)