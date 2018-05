Cabo Verde Airlines substitui Transportes Aéreos de Cabo Verde

A Transportes Aéreos de Cabo Verde deixou de existir e em sua substituição surgiu a Cabo Verde Airlines, mudança de imagem que decorre igualmente do processo de reestruturação que a companhia está a ser alvo no sentido da sua privatização, anunciou recentemente o presidente executivo da transportadora, Mário Chaves.

O novo nome chega acompanhado por uma imagem renovada, assinada pela agência islandesa Íslenska e com o contributo de alguns cabo-verdianos, sendo inspirada nas cores da natureza, casas e bandeira do arquipélago.

Para o presidente do Conselho da Administração, José Luís Sá Nogueira, “a nova imagem reflecte a força e a importância que a companhia aérea tem para a nação cabo-verdiana, na certeza de que o novo conceito de negócio assente na plataforma contribuirá grandemente para aumentar a ligação do país com o mundo e gerar novas oportunidade de negócios capazes de fomentar mais ainda o desenvolvimento de Cabo Verde.”

A apresentação da nova imagem de marca da Cabo Verde Airlines surge depois do início das operações na plataforma da ilha do Sal e do reforço das rotas Recife, Fortaleza e, em breve, abertura de Salvador da Bahia, com ligações a Milão, Paris e Lisboa.

O processo de privatização da Cabo Verde Airlines devia ter ficado concluído até ao final de Março, após avaliação do valor patrimonial da companhia, de acordo com declarações proferidas em Dezembro de 2017 pelo ministro das Finanças, Olavo Correia, depois de ter sido ouvido por deputados da Comissão Especializada de Finanças e Orçamento do parlamento.

A Transportes Aéreos de Cabo Verde está a ser gerida ao abrigo de um acordo com a Icelandair, grupo islandês que o ministro admitiu poderá ser o parceiro estratégico na privatização do negócio internacional da empresa pública de transportes aéreos de Cabo Verde. (Macauhub)