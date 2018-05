Macau e Camboja podem aproveitar iniciativa “Uma faixa, uma rota”

Macau e o Camboja podem complementar-se nas suas vantagens, na facilitação das trocas comerciais, nos serviços de intermediação financeira e na colaboração activa enquanto regiões abrangidas pela iniciativa da China “Uma faixa, uma rota”, disse segunda-feira em Phnom Penh o Chefe do Executivo de Macau, de acordo com informação oficial.

Chui Sai On, que em conjunto com o ministro dos Negócios Estrangeiros e de Cooperação Internacional do Camboja, Prak Sokhonn, assinou um memorando de entendimento, disse ainda que as relações entre os dois territórios se intensifiquem, nomeadamente ao nível governamental.

“Celebra-se este ano o 60.º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Camboja, tendo os respectivos líderes mantido, ao longo da história, um contacto próximo e criado fortes laços de amizade”, lembrou Chui Sai On, referindo ainda que os dois países criaram relações de parceria estratégica, em 2010, com vista a uma cooperação plena.

Actualmente, as relações entre os dois países encontram-se na sua melhor fase, acrescentou, com o Camboja a mostrar-se muito receptivo face à iniciativa “Uma faixa, uma rota” lançada pelo presidente Xi Jinping, à qual tem dado um grande apoio, estando interessado em participar no projecto.

Na apresentação sobre Macau, Chui Sai On destacou o desenvolvimento da cidade enquanto Centro Mundial de Turismo e Lazer e a execução plena do seu papel de Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

O Chefe do Executivo disse esperar que Macau e o Camboja possam dar mais um passo no aproveitamento das novas oportunidades de desenvolvimento trazidas pela iniciativa “Uma faixa, uma rota”, para negociar, construir e usufruir de negócios em conjunto, reforçando-se a comunicação, compreensão, cooperação e benefícios mútuos.

O memorando de entendimento assinado estipula que Macau e o Camboja vão realizar acções conjuntas nas áreas do comércio, turismo, cultura, juventude, entre outras, para dar seguimento aos planos de cooperação no âmbito da iniciativa “Uma faixa, uma rota.” (Macauhub)