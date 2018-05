Chefe do executivo de Macau defende aproveitamento das oportunidades da iniciativa “Uma faixa, uma rota”

Macau está empenhado na construção do Centro Mundial de Turismo e Lazer e no desempenho do seu papel de Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, disse terça-feira em Phnom Penh o Chefe do Executivo de Macau, Chui Sai On.

Chui Sai On disse ainda que Macau está igualmente empenhado na formação de quadros para o sector de exposições e convenções, da medicina tradicional chinesa, do sistema financeiro com características próprias e das indústrias culturais e criativas e pretende participar na construção da iniciativa nacional “Uma faixa, uma rota” e tornar mais célere o fomento da “Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau”, aproveitando ao máximo as características próprias do território.

Ao discursar no jantar organizado pelo governo de Macau, que contou com a presença do vice-primeiro ministro e ministro da Administração Interna do Camboja, Sar Kheng e do ministro do Turismo, Thong Khon, o Chefe do Executivo adiantou esperar que os dois lados possam reforçar mutuamente o intercâmbio, promovendo a cooperação bilateral, tanto através dos governos como dos diferentes sectores sociais, nomeadamente com os esforços conjuntos da comunidade de chineses ultramarinos e da geração mais nova.

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) levou a cabo acções promocionais no Camboja, no âmbito da visita oficial do Chefe do Executivo e da delegação de Macau ao país, incluindo um seminário de turismo e promoção do ambiente de investimento de Macau, uma exposição fotográfica sobre “Um país, dois sistemas” e sobre a participação na construção da iniciativa “Uma faixa, uma rota”

O seminário abriu o conjunto de acções promocionais, tendo a directora da DST, Maria Helena de Senna Fernandes e o presidente do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau, Jackson Chang, efectuado apresentações, permitindo a mais de 100 dirigentes e representantes da indústria do turismo e sector empresarial do Camboja vislumbrarem a situação da indústria turística e do ambiente de investimento de Macau. (Macauhub)