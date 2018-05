Dotação para Fundo de Desenvolvimento para a Cooperação Guangdong-Macau sem aumento previsto

O Fundo de Desenvolvimento para a Cooperação Guangdong-Macau terá uma dotação de 20 mil milhões de yuans saída da reserva financeira de Macau conforme aprovado, não havendo da parte dos sócios planos para reforçar o capital a aplicar, anunciou em comunicado a Autoridade Monetária de Macau.

A criação do Fundo foi promovida conjuntamente pelo governo provincial de Guangdong e pelo governo de Macau, indo a sua gestão ser assegurada pela empresa provincial Guangdong Hengjian Investment Holding Co. Ltd. e pelo grupo Guangdong Nam The Group Ltd.

O Fundo em análise funcionará no modelo de gestão baseada no mercado, enquanto que os fundos serão aplicados nos projectos para construção da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, nomeadamente nos projectos de alta qualidade e grande relevância, favoráveis à economia e ao bem-estar das populações das duas jurisdições e os associados à construção da Zona de Comércio Livre de Guangdong.

Ao abrigo do acordo assinado, os sócios do Fundo irão subscrever, no total, uma participação no valor de 20 mil milhões de yuans, informou a Autoridade Monetária de Macau, que as partes chegaram a um consenso sobre a possibilidade do alargamento da cooperação e do subsequente reforço do capital até ao limite máximo de 100 mil milhões de yuans.

O comunicado acrescenta que esse aumento ocorrerá apenas quando a situação o justificar, mediante o consentimento unânime de todos os sócios, não se limitando a parte interessada no reforço do capital ao governo de Macau. (Macauhub)