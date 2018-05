Banco Mundial doa 150 milhões de dólares a Moçambique para melhorar estradas rurais

O Banco Mundial aprovou uma doação financeira de 150 milhões de dólares para apoiar o projecto de desenvolvimento integrado de estradas vicinais de Moçambique, ao abrigo do qual serão melhorados os acessos rodoviários em áreas seleccionadas das províncias da Zambézia e de Nampula, informou a instituição em comunicado divulgado terça-feira em Washington.

O rendimento médio da actividade agrícola nas províncias-alvo é três vezes menor do que no resto do país devido, entre outros factores, a acessibilidade precária nas zonas rurais, indo este projecto visar especificamente 10 distritos com elevado potencial agricola daquelas duas províncias e abranger 2,2 milhões de pessoas, das quais cerca de 1,5 milhões vive abaixo da linha de pobreza.

O projecto engloba ainda a recuperação da rede rodoviária primária, especificamente o troço compreendido entre Quelimane e Namacurra com uma extensão de 70 quilómetros e um tráfego médio anual diário que varia de 1700 a 2600 veículos. (Macauhub)