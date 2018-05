Empresas da China anunciam em Março/Abril investimento de mil milhões de dólares no Brasil

Seis projectos de investimento de empresas da China no Brasil foram divulgados no período de Março e Abril do ano em curso, três dos quais com valores anunciados que totalizaram 992,7 milhões de dólares, revela a quarta edição do Boletim Bimestral sobre Investimentos Chineses no Brasil do Ministério do Planeamento, Desenvolvimento e Gestão do Brasil.

A PetroChina, empresa para os negócios no estrangeiro do grupo China National Petroleum Corporation (CNPC), anunciou a 7 de Março a compra de 30% da TT Work, distribuidora de combustíveis em Recife, Pernambuco, a DJI, empresa produtora de “drones”, inaugurou em Curitiba o segundo ponto de venda no Brasil e a YDF Valves anunciou a aquisição de uma parcela da IPPG Brasil, com sede em Sorocaba, negócios estes cujos valores não foram divulgados.

Pelo contrário, o grupo Midea anunciou ir despender 900 mil dólares no lançamento de uma plataforma de comércio electrónico para venda directa de electrodomésticos, a empresa Glory Top pagou 391,8 milhões de dólares pela arrematação em leilão de cinco instituições de ensino superior do grupo ULBRA e um consórcio com a participação da Shandong Kerui Petroleum venceu o leilão promovido pela Petrobras para implantação de Unidade de Processamento de Gás Natural no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, em Itaboraí, aplicando cerca de 600 milhões de dólares.

O boletim informa terem sido identificados mais dois anúncios de investimento referentes a Dezembro de 2017, com a Chint Group, empresa chinesa produtora de equipamentos para instalações eléctricas, a ter anunciado um investimento de 34,2 milhões de dólares numa fábrica de módulos solares em Extrema/Mato Grosso e a YAPP Automotive Parts, fabricante de tanques plásticos para o sector automóvel, que estaria a preparar um investimento de 24,63 milhões de dólares na construção de uma fábrica em Gravataí/Rio Grande do Sul até o segundo semestre de 2019.

O documento ministerial revela ainda que empresas da China estiveram envolvidos em 262 projectos de investimento no Brasil entre 2003 e Abril de 2018, dos quais 102 confirmados, com um investimento realizado de 55,4 mil milhões de dólares e anunciado de 71,3 mil milhões de dólares, atingindo globalmente 127,7 mil milhões de dólares. (Macauhub)