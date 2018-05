Fundo Brasil-China de Cooperação selecciona cinco projectos para análise

As autoridades do Brasil e da China seleccionaram cinco projectos – quatro de construção de infra-estruturas e um do sector industrial – para receber um financiamento conjunto de 2,4 mil milhões de dólares do Fundo Brasil-China de Cooperação para Expansão da Capacidade Produtiva, anunciou o secretário de assuntos internacionais do Ministério do Planeamento, Desenvolvimento e Gestão do Brasil.

Jorge Arbache disse que os cinco projectos seleccionados de entre seis examinados no decurso da segunda reunião ordinária do Grupo de Trabalho Técnico (GTT) estão a ser avaliados por instituições financeiras dos dois países para ajuizar da respectiva viabilidade económica.

O secretário Arbache disse ainda que, caso o financiamento seja aprovado, o crédito que pode ser concedido como um empréstimo bonificado em sob a forma de capital de risco pode ser dado em reais, a moeda brasileira, evitando dessa forma o risco cambial e tornando o crédito mais atractivo.

O Fundo Brasil-China de Cooperação para Expansão da Capacidade Produtiva, anunciado em 2015, tem uma dotação prevista de 20 mil milhões de dólares, com o Fundo de Cooperação Chinês para Investimento na América Latina (Claifund) a ser responsável por 15 mil milhões de dólares e o Brasil pelos restantes cinco mil milhões, que terão origem preferencialmente no Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social e na Caixa Económica Federal. (Macauhub)