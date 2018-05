Guiné-Bissau retoma negociações para acordo de pescas com a União Europeia

A Guiné-Bissau vai retomar as negociações do acordo de pescas com a União Europeia, anunciou o primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, quando quarta-feira participava na festa do Dia da Europa, que decorreu nas instalações da União Europeia em Bissau.

O primeiro-ministro disse que apesar de o acordo de pescas ser uma questão comercial, a União Europeia, sendo o principal doador do mundo, “tem conduzido essas negociações na base de um espírito de cooperação, de solidariedade e não numa base puramente comercial.”

A parceria no sector da pesca entre a União Europeia e a Guiné-Bissau terminou em Novembro de 2017, sem que as partes tivessem chegado a acordo para a sua renovação, de acordo com a agência noticiosa Lusa.

O acordo permitia que navios de Espanha, Portugal, Itália, Grécia e França pescassem nas águas da Guiné-Bissau e abrangia a pesca de atum, cefalópodes (polvos, lulas, chocos), camarão e espécies demersais (linguados e garoupas). (Macauhub)