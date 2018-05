População de Macau atinge 656,7 mil pessoas no 1.º trimestre

A população de Macau ascendia a 656,7 mil pessoas no final de Março, um acréscimo real de 3600 pessoas em termos trimestrais, representando a população do sexo feminino 53,0% do total, informaram os Serviços de Estatística e Censos.

No final do primeiro trimestre havia em Macau 181 345 trabalhadores não-residentes, mais 1889 face ao fim do trimestre anterior, tendo no período de três meses sido autorizados a residir em Macau 273 pessoas, menos 74 do que no período homólogo anterior.

Macau encerrou o ano de 2017 com uma população composta por 653,1 mil pessoas, número que representa um acréscimo real de 8200 pessoas face ao número contabilizado no final de 2016, representando a população do sexo feminino igualmente 53,0% do total.

Com uma área terrestre de 30,5 quilómetros quadrados, Macau registava uma densidade populacional de 21 560 pessoas por quilómetro quadrado, uma das mais elevadas do mundo. (Macauhub)