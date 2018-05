Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola quer reunir empresários durante a Feira Internacional de Luanda

A Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Angola (CCIPA) está a organizar um encontro no qual pretende juntar empresários e gestores dos dois países durante a edição deste ano da Feira Internacional de Luanda (Filda), que se realiza de 10 a 14 Julho, de acordo com o jornal português Público.

O encontro está marcado para o dia 12 de Julho, afirmou o responsável da CCIPA, João Traça, e é o segundo organizado pela associação empresarial tendo como mote as “relações com passado e futuro.”

O jornal destaca que a reunião ocorre num momento de relançamento das ligações entre os dois países e que Portugal tem tido as mais expressivas representações estrangeiras na Filda, o maior certame angolano de negócios.

As relações comerciais entre Angola e Portugal estão a atravessar uma fase negativa.

Depois de uma queda que durou 22 meses devido à crise que Angola atravessa devido ao preço do petróleo, em Outubro de 2016 as exportações de bens para Angola voltaram a subir, mas essa recuperação foi de curta duração, já que logo em Setembro de 2017, depois das eleições gerais, assistiu-se a uma nova quebra, que dura até ao momento.

O Instituto Nacional de Estatística de Portugal divulgou recentemente os dados relativos a Março de 2018, que mostram uma queda de 28%, para 122 milhões de euros (33,6 mil milhões de kwanzas), nas vendas a Angola.

No primeiro trimestre, as exportações para Angola atingiram 349 milhões de euros (pouco mais de 96 mil milhões de kwanzas), o que representa uma queda de 22,4% face a idêntico período do ano passado. (Macahub)