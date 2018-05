Economia de Angola regista contracção de 2,5% em 2017

O Produto Interno Bruto de Angola em 2017 apresentou uma variação homóloga negativa de 2,5%, em consequência das actualizações feitas às actividades da Administração Pública e Indústria Transformadora, de acordo com os dados preliminares das Contas Nacionais Anuais, sexta-feira divulgadas em Luanda pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

As Contas Nacionais Anuais relativas ao período 2009 a 2016 e quarto trimestre e o ano completo de 2017, embora preliminares, foram apresentadas após um interregno de um ano e três meses, tendo a última vez que o INE apresentou contas sido em Fevereiro de 2017, com a publicação do PIB trimestral.

O INE informou que o Produto Interno Bruto de Angola registou uma contracção de 4,3% no quarto trimestre de 2017, variação negativa que foi imputada aos subsídios atribuídos (-73,3%), às actividades de intermediação financeira, seguros e fundos de pensões (-23,5%), pesca (-20,3%), administração pública e segurança social obrigatória (-17,9%) e comércio (-13,5%).

O documento divulgado pelo INE informou que o comportamento registado é análogo para o conjunto dos quatro trimestres, quando analisada a estrutura de variação das actividades para o total de 2017, salvaguardando as devidas proporções.

No quarto trimestre as actividades que mais contribuíram e constituíram factores importantes para o desempenho da actividade económica foram a extracção e refinação do petróleo em rama e gás natural com 38%, seguida da construção civil com 14%.

O crescimento económico de Angola teve uma desaceleração entre 2013 e 2015, tendo caído para terreno negativo em 2016, ao registar -2,6%, uma décima de ponto percentual a mais do que em 2017, de acordo com o relatório de Contas Nacionais Anuais de 2009-2016. (Macauhub)