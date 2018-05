Primeira pedra do Centro Cultural Moçambique – China lançada em Maputo

A primeira pedra do Centro Cultural Moçambique – China foi sexta-feira lançada em Maputo, numa cerimónia que contou com a presença de responsáveis do governo moçambicano e do embaixador da China em Moçambique, Su Jian, informou a imprensa local.

A obra, que tem um custo de 80 milhões de dólares, vai ser erguida numa área de dois hectares, que incluirá também a futura Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane e uma delegação do Instituto Confúcio, vinculado ao Ministério da Educação chinês e que tem por objectivo promover a língua e a cultura da China.

O Centro Cultural Moçambique – China resulta de acordos de cooperação assinados entre Moçambique e a China em 2012, sendo o prazo de construção previsto de três anos.

O embaixador Su Jian qualificou o empreendimento a construir em Maputo como um centro modelo em África, de acordo com a estação emissora Rádio Moçambique. (Macauhub)