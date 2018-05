Banco Mundial apoia sistema de saúde de Angola com 110 milhões de dólares

Um financiamento do Banco Mundial no valor de 110 milhões de dólares para dar cobertura ao “projecto de fortalecimento do Sistema Nacional de Saúde” de Angola foi aprovado por despacho exarado segunda-feira pelo Presidente João Lourenço, informou a Casa Civil do Presidente da República.

O despacho delega poderes no ministro das Finanças para proceder à assinatura do referido acordo, que vai permitir melhorar o desempenho de aproximadamente trezentos estabelecimentos de cuidados primários de saúde, entre postos de saúde, centros de saúde e hospitais municipais, localizados em vinte e um municípios do país.

O projecto, prossegue o documento, beneficiará mulheres em idade reprodutiva e crianças menores de cinco anos, em 21 municípios de um conjunto de sete províncias angolanas – Luanda, Bengo, Lunda Norte, Moxico, Malanje, Uíge e Cuando Cubango.

Os municípios contemplados são Icolo e Bengo (Luanda), Ambriz e Dande (Bengo), Chitato, Cambulo, Cuango e Lucapa (Lunda Norte), Camanongue, Luau e Luena (Moxico), Cacuso, Calandula, Malanje e Caculama (Malanje), Maquela do Zombo, Negage, Uíge e Sanza Pombo (Uíge) e Cuito Cuanavale, Mavinga e Menongue (Cuando Cubango). (Macauhub)