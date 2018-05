Embratur promove destino Brasil na ITB China 2018

O Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur) do Brasil participa na edição deste ano do ITB China, uma das principais feiras do sector na Ásia, que decorre de 16 a 18 de Maio em Xangai, aproveitando a sua deslocação para efectuar acções de promoção do destino Brasil em quatro cidades, Pequim, Xangai, Cantão e Hong Kong, de acordo com informação oficial.

Assinalando a participação nesta feira, o Instituto lançou o “Mercado China”, que contém informações específicas do sector turístico chinês, produto que foi desenvolvido para apoiar e facilitar a actuação no mercado com o intuito de aumentar a compreensão sobre o mercado chinês por parte dos operadores brasileiros.

A China subiu quatro lugares na lista dos principais emissores de turistas para o Brasil de 2016 para 2017, tendo passado do 21.º para o 17.o lugar, sendo que a maior parte dos chineses que visita o Brasil fá-lo por negócios, com 69%, representando aqueles que o fazem por lazer 23%.

Além das acções apresentadas, cinco representantes da Embratur foram convidados pela Embaixada da China no Brasil a participarem do Seminário em Turismo para os Países de Língua Portuguesa, evento promovido de 10 a 30 de Maio em Haikou, capital da província de Hainão, com visitas de estudo a Xangai, Suzhou, Nanjing, entre outras cidades.

Entretanto, o Iguassu Convention & Visitors Bureau iniciou segunda-feira uma visita à China organizada em conjunto pelo Brasil e Argentina, com o objectivo de promover o potencial turístico das Cataratas do Iguaçu e dos demais atractivos da região da tríplice fronteira.

O director-executivo do Iguassu CVB, Basileu Tavares, destacou a importância do evento para o crescimento da fatia do turismo internacional em Iguaçu, principalmente devido ao potencial do mercado emissor chinês e ao tamanho e relevância de um evento como o ITB China. (Macauhub)