Banco Comercial Português e ICBC renovam acordo de cooperação

O acordo de cooperação que o Banco Comercial Português (BCP) mantém com o Banco Industrial e Comercial da China (ICBC) desde 2010 foi renovado em Pequim, informou o banco português em comunicado divulgado recentemente.

O comunicado adianta ser esperado “que surjam oportunidades de negócio em áreas como os pagamentos, no incremento de fluxos em yuans e euros e na assistência ao cliente para a realização de negócios” e prevê ainda “o estabelecimento de uma cooperação recíproca em termos de empresas, ‘project finance & syndication’, focada maioritariamente em Portugal, África e América Latina.”

Esta informação surge num contexto em que o BCP admite o forte desejo de expansão para a Ásia, presente num dos documentos que será votado na assembleia-geral de 30 de Maio.

“A par com a sua actividade europeia, o BCP opera igualmente em África (através do Millennium BIM em Moçambique e do Banco Millennium Atlântico, em Angola), estando a planear o desenvolvimento de novos locais de negócios e oportunidades na Ásia, particularmente na China, onde possui já uma sucursal em Macau e um escritório de representação”, lê-se no documento. (Macauhub)