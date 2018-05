Missão da China visita Brasil para inspeccionar instalações frigoríficas

Uma equipa técnica da China que inclui veterinários chega no final de Maio corrente ao Brasil para proceder à vistoria e eventual homologação de 84 instalações frigoríficas, informou terça-feira em Brasília o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O comunicado oficial informou ainda ter a deslocação da equipa técnica sido confirmada em Pequim durante um encontro que o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, manteve com o ministro do Comércio da China, Zhong Shan.

As 84 instalações frigoríficas constam de uma lista que foi entregue às autoridades chinesas para vistoria, esperando o ministério brasileiro que a equipa técnica chinesa venha a homologar “uma boa parte.”

O encontro em Pequim contou com a participação do ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira Filho, tendo no seu decurso sido analisadas as dificuldades existentes nas relações comerciais entre os dois países.

O Brasil tem actualmente 102 processos contra a China a decorrer na Organização Mundial do Comércio, que decorrem de algumas práticas comerciais que são contestadas.

O ministro Blairo Maggi e a “Core Delegation”, uma comitiva constituída por empresários e entidades representantes do agro-negócio brasileiro, reuniram-se ainda com a direcção da COFCO International, uma empresa chinesa de comercialização de cereais. (Macauhub)