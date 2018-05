Feira Internacional de Luanda 2018 decorre em Julho na ZEE Luanda/Bengo

A Feira Internacional de Luanda (Filda/2018), a decorrer de 10 a 14 de Julho em Viana e deverá reunir 500 empresas, 200 das quais já se inscreveram naquela que é a maior bolsa de negócios de Angola, disse quarta-feira em Luanda o presidente do conselho de administração do grupo Arena, Bruno Albernaz.

O presidente do grupo Arena, que organiza o certame em parceria com o Ministério da Economia e Planeamento, garantiu terem 13 países manifestado já interesse em participar na edição deste ano da Feira Internacional de Luanda, que decorre sob o lema “Diversificar a economia, desenvolver o sector privado.”

A feira será realizada no novo Parque de Exposição de Luanda na Zona Económica Especial Luanda/Bengo, “escolha que resultou do facto de o local dispor de espaço e reunir condições para a actividade empresarial”, disse ainda Bruno Albernaz, citado pela agência noticiosa Angop.

O grande destaque vai para 12 de Julho, que será marcado pelo dia de Angola, altura em que será realizado um seminário para divulgação da nova legislação do Investimento Privado, do Plano de Desenvolvimento Nacional 2018-2022, bem como do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (Prodesi). (Macauhub)