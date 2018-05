Governo de Angola extingue Empresa Nacional de Mecanização Agrícola

A Empresa Nacional de Mecanização Agrícola (Mecanagro) vai ser extinta nos próximos dias por a sua continuidade ter sido dada como “inviável”, anunciou terça-feira em Malanje o ministro da Agricultura e Florestas de Angola, Marcos Nhunga.

O ministro acrescentou ter a decisão resultado de uma avaliação que foi efectuada pelos serviços do ministério a algumas empresas ligadas ao sector agrícola em situação deficitária, mas não revelou se há outras que vão igualmente ser extintas, de acordo com a agência noticiosa Angop.

Centrada na prestação de serviços mecanizados de preparação de terras, lavoura, abertura de estradas terciárias e obras de engenharia rural, a Empresa Nacional de Mecanização Agrícola foi criada pelo governo angolano em Janeiro de 2001.

O ministro intervinha na abertura do II Conselho Técnico do Instituto de Desenvolvimento Agrário, onde participam, durante dois dias, quadros do Ministério da Agricultura e Florestas, representantes de organizações não-governamentais ligadas à promoção da agricultura familiar e parceiros sociais.

O governo angolano anunciou recentemente pretender vender a totalidade do capital social de 74 empresas a médio prazo, a maior parte das quais opera no sector industrial.”

A privatização de empresas públicas que, na prática, constituem um “peso morto para o Estado”, foi assumida como uma das prioridades de governação pelo Presidente da República, João Lourenço. (Macauhub)