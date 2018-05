Grupo chinês SPIC procura novos negócios no Brasil

O grupo State Power Investment Corporation (SPIC) pretende alargar a sua actividade no Brasil, “país que representa uma das principais prioridades regionais para a expansão do grupo”, disse a responsável do grupo chinês para o Brasil, Adriana Waltrick, à agência financeira Reuters.

O grupo chinês, que no Brasil controla um aproveitamento hidroeléctrico na região central/ocidental e duas centrais eólicas no Nordeste com uma produção de dois gigawatts, pretende expandir a sua capacidade global de produção de energia eléctrica em 30 gigawatts, de acordo com Waltrick.

A responsável do grupo chinês para o Brasil disse que essa expansão poderá ser efectuada através de aquisições ou da apresentação de propostas para a obtenção de licenças para construir mais capacidade.

O grupo tem planos para construir 280 megawatts em novas centrais eólicas, embora tal dependa da capacidade de apresentar uma proposta vencedora nos leilões que são efectuados regularmente pelo governo brasileiro, decorrendo o próximo em Agosto.

O maior investimento do SPIC no Brasil foi a aquisição da central hidroeléctrica de São Simão, com 1,7 gigawatts, por 2000 milhões de dólares, cuja gestão assumiu na semana passada após um período de seis meses em que foi assegurada pelo antigo proprietário, a Companhia Eléctrica de Minas Gerais (Cemig).

O grupo State Power Investment Corporation é, de acordo com a Wikipedia, um dos maiores cinco grupos estatais de produção de energia eléctrica da República Popular da China. (Macauhub)