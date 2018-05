Hotelaria de Cabo Verde recebe 215 mil turistas no 1.º trimestre

Os estabelecimentos hoteleiros de Cabo Verde receberam 215 mil turistas no primeiro trimestre do ano, número que representa um aumento de 10,3% quando comparado com o período homólogo de 2017, de acordo com dados divulgados quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) cabo-verdiano.

Os turistas entrados no arquipélago no primeiro trimestre, cujo número registou um aumento real homólogo de 20 186, proporcionaram 1,34 milhões de dormidas, um aumento de 10,6%, com uma estada média de 5,9 noites.

Os hotéis continuaram a ser os estabelecimentos mais procurados, com 85,2% do total, sendo seguidos pelas residenciais, com 4,3%, pensões e aldeamentos turísticos, ambos com 3,3% cada.

A Ilha do Sal foi a que recebeu maior número de turistas, com 51,8% do total das entradas, seguida da ilha da Boa Vista, com 23,9% e Santiago com 11,0% das entradas.

O principal mercado emissor de turistas foi Reino Unido com 20,0% do total das entradas, seguindo-se Alemanha, França e Países Baixos, responsáveis por respectivamente 12,4%, 12,2% e 11,2% do total das entradas.

Relativamente às dormidas, o Reino Unido continuou em primeiro lugar com 26,9% do total, seguido de Países Baixos, Alemanha e França, com, 12,3%, 11,6% e 9,8%, respectivamente. (Macauhub)